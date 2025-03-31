В апреле будут действовать графики отключения воды, это связано, прежде всего, с финансовыми трудностями.

В апреле 2025 года потребителей услуг ожидают ввода графиков отключения воды, сообщает Politeka.

Об этом стало известно из сообщения Ровнооблводоканала.

Это означает, что в определенные часы у многих потребителей может не быть водного напора, а на верхних этажах некоторых домов водоснабжение может не подаваться вообще.

Как объяснил и. директора Ровнооблводоканала Андрей Грухаль, такое решение приняли из-за сложной финансовой ситуации предприятия и низких тарифов, которые не отвечают реальным экономическим условиям.

По словам Грухаля, экономически обоснованный тариф на водоснабжение для всех категорий потребителей должен быть 57,07 грн за кубометр, в то время как для населения действующий тариф остается на уровне 2021 года и составляет всего 32,60 грн с НДС.

Стоимость не будет повышена из-за постановления Правительства, запрещающего повышение коммунальных тарифов для населения во время военного положения. Однако долг Ровнооблводоканала уже превышает 115 миллионов гривен, что вынуждает предприятие ввести графики отключения воды в апреле для уменьшения расходов на электроэнергию.

Такие меры будут действовать в часы наибольшего потребления электроэнергии, а также в ночное время, чтобы сэкономить на энергетических затратах предприятия.

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