После внесения уточнений Пенсионный фонд начнет предоставляться пенсия в Украине с доплатой.

Что должны знать проживавшие в зоне радиоактивного загрязнения пенсионеры, чтобы им начислялась достойная пенсия в Украине, сообщает Politeka.net.

Министерство социальной политики разъяснило детали.

Согласно Закону "О государственном бюджете на 2025 год", неработающие пенсионеры, постоянно проживавшие в зоне радиоактивного загрязнения и имеющие статус лиц, пострадавших от Чернобыльской катастрофы, имеют право на дополнительную плату за проживание в этой зоне.

Однако для получения доплаты необходимо, чтобы в Едином демографическом реестре была указана соответствующая информация о месте жительства с момента аварии на ЧАЭС до 1993 года.

Если в реестре отсутствуют такие данные, правительство определило несколько способов их уточнения для того, чтобы начало предоставляться начисление с доплатой в размере 2361 грн в месяц.

Для уточнения информации пенсионеры могут обратиться:

В орган регистрации (ЦНАП, сельский или поселковый совет) и предоставить паспорт гражданина Украины в виде книжечки или домовую книгу, подтверждающую место жительства в зоне радиоактивного загрязнения с момента аварии на ЧАЭС до 1993 года.

В территориальный орган ПФУ для получения сканированных копий паспорта гражданина Украины (если эти данные есть в материалах дела).

Также возможна выдача справки о периоде проживания на загрязненных территориях в виде выписки из реестра территориального общества.

После внесения уточнений Пенсионный фонд начнет предоставляться пенсия в Украине с дополнительной платой, начиная с 1 января 2025 года, даже если данные будут обновлены позже, например, в апреле 2025 года.

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