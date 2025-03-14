Пенсия в Украине обновляется по зарплате – это осуществляется только в случае, когда индивидуальный коэффициент (ИКЗ) вырос.

Пенсия в Украине будет перечислена с 1 апреля, индексация с 1 марта – это совершенно иная ситуация, сообщает Politeka.net.

Известно, кому выплаты повысят автоматически, а кому придется писать заявление.

Работающие на старости имеют право на перечисление, которая по закону должна осуществляться автоматически с 1 апреля. Однако на практике во время этого процесса имеет много нюансов и не всегда приводит к реальному повышению начислений.

Если человек уже вышел на заслуженный отдых, но продолжает работать, его стаж увеличивается, и это влияет на размер обеспечения. Например, когда последний перерасчет или назначение пенсии учитывал стаж до 31 декабря 2022 года, то в 2025 году должны добавить еще 2023-й и 2024-й. Однако автоматический список не гарантирует значительного повышения выплат.

Пенсия в Украине также обновляется по зарплате – это осуществляется только в случае, когда индивидуальный коэффициент (ИКЗ) вырос.

Если после анализа окажется, что учет зарплаты за 2023-2024 годы снижает средний коэффициент, тогда перечисления по зароботной плате не производят и оставляют предварительный расчет (до 2022).

В случае, когда коэффициент растет, пенсию перечислят и по стажу, и по зарплате, но увеличение начислений будет незначительным.

Если после последнего перерасчета прошло менее двух лет, украинец также может подать заявку на перечень, но он будет касаться только стажа без изменений в зарплатном коэффициенте. Чтобы учесть и зарплату, и тродовой опыт, нужно отработать не менее 24 месяцев после последнего перечисления.

Рост может быть минимальным или вообще отсутствовать в случаях: основной размер обеспечения невелик, и ее дополняют социальными выплатами. Перечень приводит только к перераспределению пенсионных выплат (одна часть увеличивается, другая уменьшается).

В случае, если человек вышел на заслуженный отдых в июле 2023 года и продолжает работать, то в апреле 2025 года он еще не приобретает права на автоматический перечень.

Чтобы не ждать апреля 2026 года, пенсионер может самостоятельно подать заявление на перерасчет в июле 2025 года.

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