Доктор Комаровский поделился советами, какие продукты следует добавить в рацион, чтобы сохранить здоровье, сообщает Politeka.

На своем ютуб-канале Евгений Олегович пояснил, чтобы сердце оставалось здоровым, рекомендуется включить в рацион целый ряд продуктов.

Одним из основных есть фрукты – он советует употреблять два-три фрукта ежедневно, заменяя ими соки с добавлением сахара. Важно, чтобы фрукты были целыми, потому что они сохраняют больше витаминов и микроэлементов.

Также важно добавлять в свой рацион овощи – два-три раза в день, причем они должны составлять не менее половины вашей тарелки. Содержащаяся в овощах клетчатка способствует нормализации работы всех органов, в частности сердечно-сосудистых.

Доктор Комаровский также советует употреблять бобовые три-четыре раза в неделю. Они являются источником белка и полезных витаминов. Не забывайте также о орехах, которые могут быть как перекус или добавляться в блюда. Рыба еще один продукт, который украинцы часто игнорируют, но она должна быть частью рациона, хотя бы два-три раза в неделю.

Нельзя забывать и о молочных блюдах: их порция дважды в день оптимальна для сердечно-сосудистой системы. Если у вас есть проблемы с сердцем, обязательно добавьте их в ежедневное меню.

Как отмечает врач, правильное питание значительно снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

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