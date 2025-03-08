Каждый военнообязанный гражданин обязан регулярно проходить военно-врачебную комиссию (ВЛК), особенно во время мобилизации в Киеве, сообщает Politeka.net.

Об этом адвокат Андрей Ненюк рассказал на портале "Юристи.UA".

Согласно украинскому законодательству, каждый военнообязанный гражданин во время мобилизации в Киеве должен регулярно проходить военно-врачебную комиссию (ВЛК).

мобилизация в Киеве

Это часть его обязанностей в рамках военного учета. В случае направления работника на ВЛК, работодатель обязан сохранить за ним не только рабочее место, но и среднюю заработную плату на весь период прохождения медицинской комиссии, в случае необходимости.

Адвокат Андрей Ненюк обратил внимание, что во время прохождения ВЛК во время мобилизации в Киеве работник освобождается от выполнения своих трудовых обязанностей. Если по решению медицинских специалистов потребуется дополнительное обследование, это время также не будет основанием для потери зарплаты или рабочего места.

мобилизация в Киеве

Согласно нормам трудового законодательства, для военнообязанных на время ВЛК сохраняются все социальные гарантии, обеспечивающие надлежащий уровень защиты работников. Это касается и работников, проходящих ВЛК в рамках мобилизации в Киеве.

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