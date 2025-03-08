В рамках мобилизации в Киеве, военнообязанные работники имеют право на сохранение рабочего места и заработной платы во время прохождения военно-врачебной комиссии (ВЛК).

Каждый военнообязанный гражданин обязан регулярно проходить военно-врачебную комиссию (ВЛК), особенно во время мобилизации в Киеве, сообщает Politeka.net.

Об этом адвокат Андрей Ненюк рассказал на портале "Юристи.UA".

Согласно украинскому законодательству, каждый военнообязанный гражданин во время мобилизации в Киеве должен регулярно проходить военно-врачебную комиссию (ВЛК).

Это часть его обязанностей в рамках военного учета. В случае направления работника на ВЛК, работодатель обязан сохранить за ним не только рабочее место, но и среднюю заработную плату на весь период прохождения медицинской комиссии, в случае необходимости.

Адвокат Андрей Ненюк обратил внимание, что во время прохождения ВЛК во время мобилизации в Киеве работник освобождается от выполнения своих трудовых обязанностей. Если по решению медицинских специалистов потребуется дополнительное обследование, это время также не будет основанием для потери зарплаты или рабочего места.

Согласно нормам трудового законодательства, для военнообязанных на время ВЛК сохраняются все социальные гарантии, обеспечивающие надлежащий уровень защиты работников. Это касается и работников, проходящих ВЛК в рамках мобилизации в Киеве.

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