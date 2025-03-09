Адвокат отметил важность соблюдения правил, определенных постановлением Кабмина №1487 во время мобилизации в Киеве.

Смена военного документа является важной процедурой для каждого военнообязанного во время проведения мобилизации в Киеве, сообщает Politeka.net .

В соответствии с действующим законодательством сроки для изменения военно-учетных документов не определены, пишет адвокат Юрий Айвазян.

Важным моментом является постановление Кабинета Министров Украины, предусматривающее, что для смены военного учетного документа во время мобилизации гражданину необходимо получить вызов от территориального центра комплектования (ТЦК).

Как отмечает адвокат, конкретные сроки смены военного документа отсутствуют. В случае необходимости смена военного документа может произойти только после того, как военнообязанный получит вызов из ТЦК.

«Законодательством не предусмотрены определенные сроки, но обязательно уточнение личных данных в течение семи дней после изменений, это можно сделать через личный визит в ТЦК или через систему после «Резервв+» , — говорит юрист.

Относительно того, нужно ли лично идти в ТЦК для изменения военного документа во время мобилизации, адвокат отметил важность соблюдения правил, определенных постановлением Кабмина №1487. Настоящий документ регулирует порядок организации и ведения военного учета в том числе в случае мобилизации в Киеве.

Согласно постановлению, для оформления изменений военно-учетных документов при мобилизации гражданин должен прибыть в ТЦК по их вызову.

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