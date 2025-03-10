Льготы на оплату коммунальных услуг предоставляются на 12 месяцев с момента определения права, но не более чем до конца календарного года.

Многодетным семьям предоставляются льготы на оплату коммунальных услуг, семьи, воспитывающие трех и более несовершеннолетних детей, могут получить скидку в 50%, сообщает Politeka.net.

Пенсионный фонд Украины объяснил, как можно получить льготы на оплату коммунальных услуг:

оплату жилья в пределах норм, установленных законодательством (21 кв. м на каждого постоянно проживающего члена семьи и дополнительно 10,5 кв. м на семью);

коммунальные услуги (в пределах норм и социальных нормативов, определенных Кабмином);

стоимость твердого и жидкого печного топлива (если дом не имеет централизованного отопления и не использует газ или электричество).

Чтобы получить льготы на оплату коммунальных услуг, среднемесячный совокупный доход семьи за последние шесть месяцев на одного члена семьи не должен превышать размер дохода, дающего право на налоговую социальную льготу (в 2025 году это 4240 грн).

Они предоставляются на 12 месяцев с момента определения права, но не более чем до конца календарного года. С началом нового года право на льготу будет определяться Пенсионным фондом в соответствии с доходами семьи.

Семьи могут также обратиться за жилищной субсидией, если их доход превышает установленный предел для льготы. Размер льготы или субсидии определяется индивидуально для каждой семьи.

Документы для получения льготы на оплату коммунальных услуг или жилищной субсидии можно представить:

онлайн через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины;

через мобильное приложение «Пенсионный фонд» или портал Действие;

лично обратившись в сервисный центр Пенсионного фонда или к уполномоченным лицам местных органов власти или центрам предоставления административных услуг.

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