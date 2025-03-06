В Украине идет общая мобилизация, и среди военнообязанных в Киеве есть много мужчин, которые самостоятельно воспитывают детей.

Не все многодетные родители в Киеве могут рассчитывать на отсрочку от мобилизации, сообщает Politeka.net.

Адвокат Юрий Айвазян на портале "Юристи.UA" отметил, что если все дети уже достигли 18 лет, даже факт самостоятельного воспитания не освобождает от мобилизации.

Согласно законодательству, от мобилизации в Киеве могут быть освобождены только мужчины, на содержании которых находятся трое или более несовершеннолетних детей. Важно, что этот статус не учитывает обстоятельства, при которых отец воспитывает детей – даже если мать была лишена родительских прав или не участвовала в воспитании.

Адвокат привел пример, когда к юристам обратился мужчина, который самостоятельно воспитывал четырех детей. Однако поскольку все они достигли 18-летнего возраста, ТЦК не признал это как основание для отсрочки от мобилизации.

Юристы отмечают, что многодетные мужчины могут получить отсрочку в Киеве только при условии, что все их дети еще несовершеннолетние. Это означает, что даже в случае потери матери отцу придется исполнить военную обязанность, если его дети уже стали взрослыми.

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