В Украине пока нет запрета на взыскание долгов по денежным обязательствам, таким как кредиты, займы, долги за жилищно-коммунальные услуги и другие финансовые обязательства, сообщает Politeka.net.

Однако возникает вопрос, могут ли люди быть лишены недвижимости из-за большой задолженности.

Согласно статье 7 Закона "О жилищно-коммунальных услугах", потребители обязаны оплачивать коммунальные услуги по установленным тарифам и в определенные сроки. Это требование действует даже во время войны, ведь в 2023 году был отменен мораторий на взыскание долгов за коммунальные услуги, который был введен в начале полномасштабного вторжения.

Однако согласно постановлению Кабинета Министров Украины №260, запрет на взыскание долгов за коммунальные услуги не касается всех граждан. Так, долги не будут взиматься с лиц, чье жилье находится на территориях, где ведутся или велись боевые действия. Для этого необходимо предоставить поставщику коммунальных услуг справку ВПЛ или другой документ, подтверждающий отсутствие по месту жительства.

Все остальные граждане, даже во время военного положения, обязаны платить жилищно-коммунальные услуги на общих основаниях.

Адвокат Анна Кухарчук отмечает, что хотя обязанность платить долги остается, некоторые законы защищают граждан. Так, Закон №2120-IX, дополнивший Гражданский кодекс Украины, освобождает заемщиков от ответственности за просрочку денежных обязательств, если они возникли во время военного или чрезвычайного положения и в течение 30 дней после его прекращения. Это означает, что на просрочку не начисляются штрафы или пени и такие санкции подлежат списанию.

Также, по словам адвоката, кредиторы не могут требовать от должников взыскания штрафов или пени за просрочку во время военного положения. Если кредит получен под залог недвижимости, должник не может быть выдворен из этого жилья, даже если есть долг.

В то же время, если кредит был оформлен после 15 марта 2022 г., или были внесены изменения в договор после этой даты, применяются соответствующие нормы Закона "Об ипотеке", и последствия нарушения условий договора могут включать выселение.

Запрет на выселение не распространяется на случаи, когда люди проживают в жилище без правовых оснований, например, в случае самовольного занятия помещения. Таких лиц могут выселить, поскольку мораторий на них не действует.

Источник: Фокус.

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