В Киеве продолжается общая мобилизация, и даже граждане, имеющие право на бронирование от мобилизации, могут быть мобилизованы, если не оформили этот статус должным образом.

В рамках мобилизации в Киеве военнообязанных могут объявить в розыск из-за нарушения правил военного учета, сообщает Politeka.net.

Как отмечает адвокат Юрий Айвазян на портале "Юристи.UA", даже если гражданин имеет право на бронирование от мобилизации в Киеве, но еще не оформил его, его могут мобилизовать.

В таком случае поход в ТЦК для снятия розыска может быть рискованным в Киеве. Юрист объясняет, что до тех пор пока гражданин не имеет отметки о бронировании в системе "Резерв+" - он официально не зачислен в резерв. Это значит, что к моменту визита в ТЦК его все равно могут мобилизовать.

Что делать, чтобы избежать мобилизации в Киеве

Согласно пояснениям правозащитника, первый шаг - это оформление бронирования через "Резерв+" до того, как идти в ТЦК. После этого гражданин получит официальную отметку о бронировании, что позволит избежать мобилизации и решить вопрос с военным учетом без дополнительных рисков.

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