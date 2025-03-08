Штраф за отсутствие автогражданки в Киеве 2025 году, стало известно, о каких суммах идет речь.

Согласно законодательству Украины, эксплуатация автомобиля без полиса автоцивилки запрещена, узнайте какой штраф грозит в Киеве в 2025 году, передает Politeka.net.

С 1 января 2025 года в Украине вступил в силу новый закон 3720-IX "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств".

В частности закон регламентирует новый способ наложения штрафов за отсутствие полиса "автогражданки".

Как передает Политека, теперь по новым правилам, штрафы за отсутствие "автогражданки" будут накладываться не на водителя, а на юридического владельца транспортного средства.

С 1 января 2025 года отменили право не оформлять полис ОСАГО для некоторых категорий граждан.

Речь идет об участниках боевых действий (УБД), пострадавших во время Революции достоинства, лиц с инвалидностью I и II групп и пенсионерах, которые раньше могли быть освобождены от такой обязанности, сейчас для них предусмотрена скидка 50%.

Какой штраф грозит за отсутствие автогражданки в Киеве 2025 году?

Полиция может остановить автомобиль для проверки наличия автоцивилки в случаях, определенных законом и если выяснится, что у водителя нет полиса "автогражданки", его оштрафуют.

Размер штрафа составляет 425 грн, но если штраф за отсутствие "автогражданки" не будет оплачен в течение 15 дней, сумма увеличится в два раза до 850 гривен.

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