Обратите внимание на эти опасные даты в 2025 году, которые могут повлиять на ваш знак зодиака.

2025 год полон важных астрологических событий, от ретроградного Меркурия, Марса и Венеры до множественных затмений, астрологические знаки готовятся к интересному году, полному взлетов и падений.

Вот некоторые опасные даты в 2025 году, которых знаки зодиака должны избегать, чтобы уберечься от плохих вибраций.

Опасные даты, которые каждый знак зодиака должен помнить в 2025 году:

Овен (21 марта – 19 апреля)

Неудачные даты: 1 апреля, 7 июля, 13 октября, 4 декабря.

Овен — один из счастливых знаков 2025 года, который будет благословлен удачей, но это не значит, что им не придется столкнуться с потенциальными проблемами. Им рекомендуется сохранять умственное и физическое равновесие, справляясь с ситуациями, которые они не контролируют. В вышеупомянутые даты следует избегать ненужной импульсивности и ярости.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Неудачные даты: 2 мая, 18 июля, 11 сентября, 14 декабря.

Тельцы известны своим упрямством и твердостью в своих убеждениях. Хотя 2025 год принесет им хороший финансовый успех и стабильность в личной жизни, им нужно быть особенно осторожными в эти даты. Их глубоко укоренившийся гнев может вызвать нестабильность и проблемы с психическим здоровьем в их жизни.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Неудачные даты: 2 июня, 5 сентября, 10 ноября, 9 декабря.

Этот умный воздушный знак не будет таким жизнерадостным и общительным в вышеупомянутые даты, особенно 2 июня. Они могут подавать противоречивые сигналы своим близким и испытывать замешательство и дезориентацию на рабочем месте. Им нужно практиковать осознанность, чтобы пройти через эти тяжелые чувства.

Рак (21 июня – 22 июля)

Неудачные даты: 28 июня, 2 августа, 3 октября, 19 декабря.

Этот сентиментальный и чуткий водный знак может нуждаться в некоторой помощи или терапии, чтобы справиться с большими и сложными эмоциями в эти даты. Их психическое здоровье должно быть приоритетом любой ценой, и им следует иметь некоторые границы даже с близкими и дорогими людьми, поскольку они склонны пренебрегать собой.

Лев (23 июля – 22 августа)

Неудачные даты: 13 июля, 5 октября, 8 ноября, 15 декабря.

Этот величественно уверенный в себе фиксированный огненный знак не должен позволять своему эго взять верх над здравым смыслом. Даты, особенно 13 ноября и 8 ноября, будут тяжелыми для их самооценки. Они должны оставаться невозмутимыми, если их план не пойдет в правильном направлении. В конце концов, все получится.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Неудачные даты: 6 августа, 17 октября, 2 декабря, 22 декабря.

Хотя большинство событий будут идти по плану для этого скрупулезного и исполнительного земного знака, декабрь будет немного сложным, так как неконтролируемые ситуации будут разрушать их планы. Они также могут начать критиковать себя и своих близких, что вызовет трения в их отношениях.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Неудачные даты: 15 сентября, 2 ноября, 7 декабря, 21 декабря.

Особенность этого неконфликтного и уравновешенного воздушного знака в том, что драма преследует их повсюду, особенно когда они хотят держаться от нее подальше. Весам нужно быть осторожными, чтобы не поддаться влиянию в одном направлении, и использовать свой интеллект и благоразумие в упомянутые неудачные даты года. Это поможет им выбраться из неудобных ситуаций.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Неудачные даты: 20 марта, 5 июня, 23 сентября, 8 декабря.

Новый год обещает Скорпионам большие позитивные перемены в жизни. Но им нужно перестать сомневаться в своих действиях и следить за своим психическим здоровьем в указанные даты. Есть вероятность, что этот дисбаланс в их настроении может испортить их самые продуманные планы.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Неудачные даты: 25 февраля, 3 апреля, 12 октября, 20 декабря.

Стрельцы должны быть очень осторожны 25 февраля и 12 октября, потому что эти даты потенциально несут плохие предзнаменования для их знака зодиака. Они могут столкнуться с трудностями или неудачами на работе и дома. Но вместо того, чтобы терять мотивацию, им следует продолжать свою работу с высоко поднятой головой и преодолевать трудности.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Неудачные даты: 7 февраля, 5 мая, 10 августа, 3 ноября.

В целом, рожденные под знаком Козерога будут иметь блестящую удачу в 2025 году, но им следует опасаться 7 февраля и 10 августа, поскольку они могут потерять фокус и отвлечься от своей цели. Хотя это довольно необычно для этого в остальном трудолюбивого и стойкого знака зодиака, это может вызвать проблемы с самооценкой в ​​умах местных жителей.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Неудачные даты: 25 марта, 13 июня, 6 сентября, 11 декабря.

В неудачные даты аборигены могут чувствовать себя неуверенно, подавленно и сбито с толку. Они могут чувствовать, что застряли в колее. Чтобы пригласить новые возможности, им нужно быть открытыми для перемен и учиться приспособляемости.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Неудачные даты: 11 мая, 6 июля, 14 октября, 5 декабря.

Этот медитативный и миролюбивый водный знак будет иметь хороший 2025 год, за исключением дат 7 марта и 8 июня, которые являются самыми неудачными датами 2025 года для них, когда они могут почувствовать, что их суждение затуманено.

Они также будут чувствовать определенное недоверие к людям, которых они любят. Если они успешно победят эти чувства, они будут процветать и добьются успеха в этом году.

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