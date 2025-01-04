Наталья Птуха отметила, что подобные погодные колебания стали типичны для холодного периода в Украине, подтверждая тенденцию последних лет.

Украина посетила похолодание , и хотя сильных морозов пока не наблюдается, температура значительно снизилась по сравнению с предыдущими днями.

Какую погоду ждать в ближайшее время и вернется ли потепление, рассказала в эфире телемарафона представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха.

Что прогнозируют синоптики в январе: ждать ли потепления

Согласно прогнозам, с пятницы в Украине начнутся погодные изменения. Надвигающиеся атмосферные фронты принесут северо-западные и западные процессы. Ожидается больше облачности и осадков – от небольших до умеренных дождей и мокрого снега.

"В ближайшие три дня ночные температуры будут колебаться в пределах -1…-7 °C, а дневные – от -3 до +3 °C", – отметила Наталья Птуха.

Синоптика не обратила внимание на контрастное изменение температур по сравнению с первым и вторым января. В некоторых северных и западных регионах возможно образование снежного покрова, хотя он будет незначительным – от 1 до 3 сантиметров – и неравномерным.

"Впрочем, этот снежный покров будет недолговечным, ведь уже после 6 января мы ожидаем очередного повышения температуры", – сообщила представитель Укргидрометцентра.

Климатические колебания: новая реальность зим в Украине

Наталья Птуха отметила, что подобные погодные колебания стали типичны для холодного периода в Украине, подтверждая тенденцию последних лет.

Ранее в интервью 24 Каналу синоптикиня отмечала, что в течение зимнего сезона температура будет в основном колебаться от незначительных минусов ночью до плюсовых значений днем. Такая тенденция наблюдалась в декабре и, по прогнозам, сохранится и дальше.

"Мы ожидаем, что колебания температур будут продолжаться. Холодные периоды становятся короче, а дней с температурами выше климатической нормы - все больше", - подытожила Наталья Птуха.

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