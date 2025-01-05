На вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины появился новый сервис под названием "Поиск пенсионного удостоверения", призванный упростить проверку действительности этого документа.
Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда Украины.
Основная цель сервиса – облегчить процесс подтверждения статуса пенсионера. Пенсионное удостоверение часто следует предъявлять в различных учреждениях или государственных органах, в частности при пересечении границы. В некоторых случаях возникает необходимость проверки удостоверения.
Раньше для этого нужно было посылать официальный запрос в Пенсионный фонд, занимавший определенное время. Новый сервис позволяет мгновенно получить информацию о работе документа и дате его выдачи.
Как воспользоваться сервисом:
- Перейдите на веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.
- Выберите опцию "Поиск пенсионного удостоверения".
- В открывшемся окне заполните два поля:
- Выберите тип пенсионного удостоверения (бумажное, электронное или E-пенсионное удостоверение).
- Введите номер удостоверения.
- После заполнения формы на экране появится информация о документе.
Новый сервис позволяет быстро получить необходимую информацию без задержек, упрощая процесс взаимодействия с государственными учреждениями и организациями.
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