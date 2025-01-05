На вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины появился новый сервис под названием "Поиск пенсионного удостоверения", призванный упростить проверку действительности этого документа.

Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда Украины.

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Основная цель сервиса – облегчить процесс подтверждения статуса пенсионера. Пенсионное удостоверение часто следует предъявлять в различных учреждениях или государственных органах, в частности при пересечении границы. В некоторых случаях возникает необходимость проверки удостоверения.

Раньше для этого нужно было посылать официальный запрос в Пенсионный фонд, занимавший определенное время. Новый сервис позволяет мгновенно получить информацию о работе документа и дате его выдачи.

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Как воспользоваться сервисом:

  • Перейдите на веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.
  • Выберите опцию "Поиск пенсионного удостоверения".
  • В открывшемся окне заполните два поля:
    • Выберите тип пенсионного удостоверения (бумажное, электронное или E-пенсионное удостоверение).
    • Введите номер удостоверения.
  • После заполнения формы на экране появится информация о документе.

Новый сервис позволяет быстро получить необходимую информацию без задержек, упрощая процесс взаимодействия с государственными учреждениями и организациями.

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