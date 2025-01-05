Новый сервис от ПФУ – известно, какую функцию для пенсионеров запустили на портале.

На вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины появился новый сервис под названием "Поиск пенсионного удостоверения", призванный упростить проверку действительности этого документа.

Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда Украины.

Основная цель сервиса – облегчить процесс подтверждения статуса пенсионера. Пенсионное удостоверение часто следует предъявлять в различных учреждениях или государственных органах, в частности при пересечении границы. В некоторых случаях возникает необходимость проверки удостоверения.

Раньше для этого нужно было посылать официальный запрос в Пенсионный фонд, занимавший определенное время. Новый сервис позволяет мгновенно получить информацию о работе документа и дате его выдачи.

Как воспользоваться сервисом:

Перейдите на веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Выберите опцию "Поиск пенсионного удостоверения".

В открывшемся окне заполните два поля: Выберите тип пенсионного удостоверения (бумажное, электронное или E-пенсионное удостоверение). Введите номер удостоверения.

После заполнения формы на экране появится информация о документе.

Новый сервис позволяет быстро получить необходимую информацию без задержек, упрощая процесс взаимодействия с государственными учреждениями и организациями.

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