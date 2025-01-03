Ветераны труда также освобождаются от уплаты земельного налога и имеют право бесплатного проезда в общественном транспорте.

Ветераны труда в Украине в 2025 году имеют доступ к ряду государственных льгот , способствующих улучшению их благосостояния.

Среди основных привилегий – медицинское обслуживание, освобождение от налогов и транспортные льготы, передают в Минсоцполитики .

Медицинские льготы для ветеранов труда

После ухода на пенсию или смены места работы ветераны труда сохраняют право на обслуживание в медицинских учреждениях, к которым были прикреплены во время работы. В частности, они имеют право на:

Бесплатное зубное протезирование;

лечение в медицинских учреждениях и аптеках;

Бесплатную госпитализацию при необходимости;

Ежегодные медицинские обследования и профилактическое лечение.

Социальные льготы для ветеранов труда

Кроме того, ветераны труда могут воспользоваться рядом социальных льгот, среди которых:

Компенсация затрат на лечение;

Право на получение жилья, участки для строительства или садоводства, а также ремонт жилья и снабжение дровами или углем на зиму;

Возможность получить долгосрочный заем на строительство (до 120 месяцев);

Членство в садовых, строительных и гаражных кооперативах;

Бесплатная установка домашнего телефона.

Льготы на транспорт и налоги

Ветераны труда также освобождаются от уплаты земельного налога и имеют право бесплатного проезда в общественном транспорте. Однако это право распространяется только на тех, чей совокупный доход на одного человека в семье за ​​последние шесть месяцев не превышает 4 240 гривен.

Дополнительные отпуска для ветеранов труда

Кроме стандартного ежегодного отпуска, ветераны труда имеют право на две дополнительные недели отдыха без сохранения заработной платы, которые могут использовать в любое время.

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