Ветераны труда в Украине в 2025 году имеют доступ к ряду государственных льгот , способствующих улучшению их благосостояния.
Среди основных привилегий – медицинское обслуживание, освобождение от налогов и транспортные льготы, передают в Минсоцполитики .
Медицинские льготы для ветеранов труда
После ухода на пенсию или смены места работы ветераны труда сохраняют право на обслуживание в медицинских учреждениях, к которым были прикреплены во время работы. В частности, они имеют право на:
Бесплатное зубное протезирование;
лечение в медицинских учреждениях и аптеках;
Бесплатную госпитализацию при необходимости;
Ежегодные медицинские обследования и профилактическое лечение.
Социальные льготы для ветеранов труда
Кроме того, ветераны труда могут воспользоваться рядом социальных льгот, среди которых:
Компенсация затрат на лечение;
Право на получение жилья, участки для строительства или садоводства, а также ремонт жилья и снабжение дровами или углем на зиму;
Возможность получить долгосрочный заем на строительство (до 120 месяцев);
Членство в садовых, строительных и гаражных кооперативах;
Бесплатная установка домашнего телефона.
Льготы на транспорт и налоги
Ветераны труда также освобождаются от уплаты земельного налога и имеют право бесплатного проезда в общественном транспорте. Однако это право распространяется только на тех, чей совокупный доход на одного человека в семье за последние шесть месяцев не превышает 4 240 гривен.
Дополнительные отпуска для ветеранов труда
Кроме стандартного ежегодного отпуска, ветераны труда имеют право на две дополнительные недели отдыха без сохранения заработной платы, которые могут использовать в любое время.
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