Право на помощь также имеют те, кто раньше получал финансирование от международных организаций, но вернулся домой.

С 2025 г. украинцы могут подать заявки на финансовую помощь от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).

Выплаты предоставляются наиболее уязвимым категориям граждан среди переселенцев, говорится на портале УВКБ ООН.

Денежную поддержку смогут получить:

Внутри перемещены лица, переехавшие в течение последних шести месяцев.

Граждане, вернувшиеся в Украину после пребывания за границей.

Лица, вынужденные покинуть свои дома, а сейчас вернулись.

Также помощь могут получить семьи с определенными критериями уязвимости, в частности:

Одинокая мать или отец с детьми, пожилые люди, или семьи, где есть лица старше 55 лет;

Детей воспитывают пожилые люди или одинокие лица;

В семье есть лица с тяжелыми заболеваниями или инвалидностью;

Низкие доходы на каждого члена семьи.

Размер выплат – 10,8 тыс. грн на каждого члена семьи. Право на помощь также имеют те, кто раньше получал финансирование от международных организаций, но вернулся домой.

Как подать заявку на выплаты

С 13 января 2025 года регистрация на финансовую помощь начнется в Днепре, Кривом Роге, Запорожье, Киеве, Кропивницком, Николаеве, Одессе, Сумах, Харькове и Чернигове.

Для подачи заявки необходимо предоставить:

Паспорт или свидетельство о рождении детей;

Идентификационный код;

Номер банковской карты;

Документы, подтверждающие принадлежность к одной из категорий уязвимости;

Контактный телефонный номер.

Горячая линия для дополнительных вопросов: 0 800 307 711 (пн - пт с 09:00 до 18:00).

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