После ВЛК могут предоставить статус: непригодный к службе, временно непригодный, пригодный только к определенным службам или полностью пригодный.

С 4 мая 2024 году в Украине отменен статус ограниченно пригодных к службе, и гражданам с таким статусом необходимо повторно пройти военно-врачебную комиссию (ВЛК).

Известно, когда истекает срок перекомиссии для ограниченно пригодных.

До 4 февраля 2025 года, в течение девяти месяцев после принятия закона, граждане с ограниченно подходящим статусом должны пройти медицинское освидетельствование для определения их пригодности к военной службе.

Согласно обновленным правилам, утвержденным в приложении к "Положению о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины", военнообязанным с ограниченно подходящим статусом могут быть присвоены следующие категории:

Непригоден к военной службе с исключением из военного учета;

Непригоден к службе с пересмотром через 6-12 месяцев;

Временно непригодный (необходимое лечение или лечение и отпуск, освобождение от обязанностей);

Пригоден только для службы в частях обеспечения, территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, высших военных учебных заведениях, медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения и охраны;

Подходит к службе.

Также лица со статусом ограниченно пригодных, имеющих право на отсрочку от мобилизации (в том числе через бронирование), должны пройти ВЛК для повторной оценки.

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