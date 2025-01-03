Изменения в погоде станут ощутимыми на всей территории страны, поэтому жителям следует подготовиться к резкому понижению температуры, мокрому снегу и дождям, особенно в центральных и западных областях.

В Украине к началу января была аномально теплая погода , но уже с 3 января она резко изменится.

Согласно прогнозам "Укргидрометцентра", температура воздуха значительно снизится, а осадки станут более интенсивными. Завтра, 3 января, средняя температура в Украине снизится на несколько градусов, с +5…+7°C до 0…+2°C. Ночью температура во многих регионах может опуститься до минусовых значений. Возможен дождь и мокрый снег.

Холоднее всего будет на севере и западе Украины. Там дневная температура будет колебаться от -1 до +1°C, а ночью может достичь минусовых значений. На востоке температура будет несколько выше - в пределах +4...+7°C, а вот на юге страны температура может подняться до +10°C.

Что касается осадков, то они прогнозируются почти по всей территории Украины, за исключением южных регионов, где погода будет более сухой. На востоке ожидаются небольшие дожди, а на севере и западе мокрый снег, который может осложнить дорожное движение. В столице температура днем ​​и ночью будет колебаться в пределах -1… +1°C с мокрым снегом.

Ранее Politeka также писала , что январь 2025 года принесет в Украине сильные морозы, метели и сильные ветры. Согласно прогнозам синоптиков, первая декада месяца начнется с резкого похолодания, которое накроет северо-западную часть Европы и постепенно распространится на Украину.

Последние новости Украины:

Угроза оккупации Покровска и тактическое отступление: военный эксперт рассказал, что происходит на юге Донецкой области.

Украинский ученый помог России усовершенствовать устройства для ударов по мирным городам: подробности вопиющего инцидента.

Военный эксперт рассказал, какую позицию заняли США по вступлению КНДР в войну.