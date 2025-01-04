Сейчас цены на обычные мандарины 1 января 2025 упали до 71,17 грн за килограмм, что является значительным снижением по сравнению с декабрьскими 81,75 грн; подешевели и несколько других фруктов.

В начале 2025 украинцы покупают много фруктов и отметили, что цены на популярные цитрусовые изменились.

Согласно данным Минфина, цены на обычные мандарины 1 января 2025 упали до 71,17 грн за килограмм, что является значительным снижением по сравнению с декабрьскими 81,75 грн. Испанские мандарины также подешевели, но менее заметно: со 142,87 грн. до 137,93 грн. за килограмм.

Цены на апельсины также снизились: обычные апельсины подешевели с 71,35 грн. до 63,90 грн. за килограмм, а египетские — с 64,52 грн. до 59,90 грн. Однако цены на бананы остались почти неизменными. Стоимость этой экзотической ягоды снизилась всего на 68 копеек, с 61,58 грн. до 60,90 грн. за килограмм.

Ранее Politeka также писала , что с началом 2025 года украинцы столкнутся с новым повышением цен на большинство овощей и фруктов. Так, цены на плодоовощную продукцию будут оставаться высокими из-за нескольких основных факторов: неурожай, рост расходов на транспортировку и хранение, а также удорожание топлива и электроэнергии.



Кроме этого, в январе также ожидается повышение цен на фрукты. В частности, цена на яблоки может вырасти до 37 грн/кг, а на виноград – до 231 грн/кг. Это связано с высокими логистическими издержками и сложностями в хранении импортируемых фруктов.

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