В ноябре 2024 года средняя зарплата в центральных государственных органах на 61% больше по сравнению с началом года.

В ноябре 2024 года средняя зарплата государственных служащих в Украине достигла 62 тысяч гривен, что в 3,4 раза больше среднего уровня по стране.

Министерство финансов обнародовало свежую статистику по заработным платам работников государственных органов, местных администраций и судебной власти. Высокие доходы зафиксированы в таких учреждениях, как Антимонопольный комитет, Министерство юстиции и Центральная избирательная комиссия.

В ноябре 2024 года средняя зарплата в центральных государственных органах составила 62 тысяч гривен, что на 61% больше по сравнению с началом года, когда этот показатель был на уровне 38,6 тысяч гривен. В общей сложности заработные платы 21,7 тысячи государственных служащих более чем в три раза превышают средний уровень по Украине, где в сентябре средняя зарплата составляла 18 тысяч гривен.

Самые высокие зарплаты среди госслужащих в ноябре получили работники Антимонопольного комитета – 118,7 тысяч гривен. Всего в этом ведомстве работает 268 человек, при этом заработки руководства достигают 215 тысяч гривен.

На втором месте по уровню зарплат находится Министерство юстиции, где средний доход составляет 100,5 тысяч гривен для 997 сотрудников. Этот орган недавно попал в скандал из-за излома государственных реестров.

Третье место занимает Центральная избирательная комиссия, в которой средняя зарплата составляет 97,2 тысяч гривен. Однако, на фоне отсутствия выборов во время войны, зарплаты работников ЦИК остаются значительными, в том числе зарплата руководства, которая достигает 310,3 тысяч гривен в месяц.

В Секретариате Кабинета Министров средняя зарплата составляет 65,5 тысяч гривен, а заработки руководства достигают 132,9 тысяч гривен.

Рост зарплат чиновников вызывает дискуссии, особенно в условиях экономических трудностей, вызванных войной, и работы государственного аппарата в условиях чрезвычайного положения.

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