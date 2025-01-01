В эти сроки не учитывается время на дорогу к месту захоронения и обратно.

Украинские работники имеют право обратиться к работодателю с просьбой об отпуске за свой счет в случае семейных обстоятельств, и одной из причин может быть необходимость захоронения родственника, особенно проживавшего в другом месте.

На сайте Новости.LIVE рассказали , кто может получить такой отпуск и на каких условиях.

Неоплачиваемый отпуск: правила оформления

Согласно статье 26 Закона Украины "Об отпуске", работник может получить отпуск без сохранения зарплаты по личным причинам. Продолжительность отпуска оговаривается с работодателем, но нельзя превышать 15 календарных дней в году. Эта норма действует даже в период военного положения, но работодатель имеет право отказать.

Как получить отпуск по смерти родственника

Работник может оформить до семи календарных дней неоплачиваемого отпуска в случае смерти близких родственников (супруга, жены, родителей, детей, братьев, сестер). Для других родственников предусмотрено до трех дней. В эти сроки не учитывается время на дорогу к месту захоронения и обратно.

Оплачиваемый отпуск: возможно ли

В некоторых случаях работодатель может оплатить такой отпуск, если это позволяет финансовое состояние компании. Для оформления необходимо подать заявление и подтверждающие документы (свидетельство о смерти, медицинской справке).

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