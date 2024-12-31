В ходе следствия стало известно, что этот мужчина находился на лечении в психбольнице, после чего добровольно явился в милицию.

В Одесской области суд вынес приговор мужчине за уклонение от военной службы из-за злоупотребления алкоголем.

Об этом говорится в материалах из Единого государственного реестра досудебного расследования .

Суд признал виновным уроженца села Удобное Белгород-Днестровского района в уклонении от военной службы в условиях военного положения.

8 февраля 2023 года обвиняемый без уважительных причин не явился на службу в свою воинскую часть и освободился от исполнения своих обязанностей до 7 июня того же года.

В ходе следствия стало известно, что этот мужчина находился на лечении в психбольнице, после чего добровольно явился в милицию. В суде он объяснил свои поступки личными трудностями и злоупотреблением алкоголем, что стало причиной его устранения.

Суд квалифицировал действия обвиняемого мужчины по части 4 статьи 407 Уголовного кодекса Украины - умышленное уклонение от военной службы в условиях военного положения. Учитывая искреннее раскаяние и смягчающие свойства, суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на 3 года с испытательным сроком.

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Также Politeka писала, что мужчине по ошибке пришли деньги и он решил их не возвращать.