Преступник оказался бывшим сотрудником расформированной милиции, которого завербовала российская спецслужба через его сокурсника, работавшего в Минобороны рф.

Служба безопасности Украины сообщила о том, что один из агентов российской военной разведки (ГРУ), действовавший в Запорожье, был наказан за совершенное.

Как сообщили в СБУ , он был задержан в январе 2024 года, когда готовил новые ракетно-бомбовые удары по городу.

Согласно материалам дела, фигурант, выполняя задачи российского куратора, пытался обнаружить местные заводы, производящие боеприпасы для ВСУ. Кроме того, его задачей было выявление зенитно-ракетных комплексов и радиолокационных станций украинских военных, чтобы спланировать пути для ракет и дронов, обходя украинскую ПВО.

Также он планировал трудоустроиться на одном из оборонных заводов в Запорожье, чтобы получить подробную информацию о местах хранения украинских боеприпасов и вооружений.

Агент использовал сложную систему шифрования для связи с врагом, разработанную его куратором – военным-шифровщиком Минобороны россии. Сотрудники СБУ своевременно разоблачили предателя, задокументировали его преступные действия и задержали его в месте его жительства.

Преступник оказался бывшим сотрудником расформированной милиции, которого завербовала российская спецслужба через его сокурсника, работавшего в Минобороны рф. Для сбора разведданных агент использовал личные связи и фиксировал на камеру месторасположения украинских военных объектов.

Суд признал его виновным в государственной измене, совершенной в условиях военного положения, по статье 111 Уголовного кодекса Украины и приговорил его к 15 годам заключения.

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