Во второй декаде января 2025 антициклон сосредоточится в Центральной Европе, поэтому холодная погода еще на некоторое время останется с украинцами.

Январь 2025 года принесет в Украине сильные морозы, метели и сильные ветры.

Согласно прогнозам синоптиков, первая декада месяца начнется с резкого похолодания, которое накроет северо-западную часть Европы и постепенно распространится на Украину. В частности, в первые дни января температура в западных областях страны может упасть на 10-13°C всего за несколько суток. В то время как на юге и востоке Украины холод будет приходить постепенно, поэтому теплая погода будет оставаться дольше. В этот период в Украине ожидаются сильные ветра, которые прибавят к морозам еще больше холода.

Прогноз на вторую декаду месяца тоже не радует: антициклон сосредоточится в Центральной Европе, способствуя сохранению холодной погоды. Морозы будут больше всего ощущаться в западных и юго-западных областях страны. В других регионах температура будет приближаться к климатической норме. Погода будет переменчивой – снегопады, мокрый снег и дожди будут чередоваться с прояснениями. В частности, на западе Украины возможны периоды морозов до -15...-20°C.

В последней декаде месяца после 20 января температура в Украине немного повысится, поскольку западные ветры принесут более влажные и более теплые воздушные массы из Северной Атлантики. Однако на большинстве территории страны январь будет оставаться холодным, со средней температурой, которая будет на уровне нормы, или на 0,5–1,5°C выше нормы на Левобережье.

По прогнозам синоптиков, количество осадков в январе в Украине превысит норму на 10–40%, что сулит снежные заносы и сложные погодные условия, в частности в первые и последние дни месяца. Особенно много осадков можно ожидать в западных, северных и восточных областях, где возможны сильные снегопады, мокрый снег и даже дожди. Также в начале января прогнозируются сильные ветры практически во всех регионах страны. Наиболее ветреная погода ожидает западные, северные и восточные области.

Последние новости Украины:

Угроза оккупации Покровска и тактическое отступление: военный эксперт рассказал, что происходит на юге Донецкой области.

Украинский ученый помог России усовершенствовать устройства для ударов по мирным городам: подробности вопиющего инцидента.

Военный эксперт рассказал, какую позицию заняли США по вступлению КНДР в войну.