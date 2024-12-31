Дневная температура в этих областях составит +3...+8 °C, а на юге и в Прикарпатье столбики термометров поднимутся до +11 °C.

Украинцев в канун Нового года ожидает преимущественно сухая погода с небольшими осадками в виде мокрого снега в некоторых регионах.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила синоптикиня Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха. Она отметила, что "классическая" зимняя атмосфера будет только в Карпатах.

Какая будет погода на Новый год?

До 31 декабря на всей территории Украины прогнозируется сухая погода с местными туманами. Однако в новогоднюю ночь это изменится: в северных, восточных, а также в отдельных западных и центральных регионах возможен мокрый снег.

Также осадки ожидаются в Волынской, Ровенской, Полтавской, Днепропетровской, а также Киеве и Киевской областях. Впрочем, по словам синоптикини, снег будет быстро таять и не создаст устойчивого снежного покрова.

Температурные показатели

Новогодняя ночь обещает быть умеренно прохладной от -3 до +3 °C. Днем 31 декабря воздух прогреется до 0...+6°C, а на юге – даже до +9°C. В северных регионах сохранится прохладная погода – от -3 до +3 °C в течение суток.

1 января Украина встретит значительное потепление, больше напоминающее весеннее. Дневная температура в этих областях составит +3...+8 °C, а на юге и в Прикарпатье столбики термометров поднимутся до +11 °C.

Карпаты – средоточие настоящей зимы

Единственным регионом, где можно будет насладиться традиционной зимней погодой, остаются Карпаты. Температура ночью опускается до -2...-7 °C, днем ​​держится около 0 °C. Снежный покров сохранится, обеспечивая идеальные условия для зимнего отдыха.

Таким образом, для многих украинцев праздничные дни пройдут без существенных морозов и снега, но поклонники заснеженных пейзажей могут найти их в горах.

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