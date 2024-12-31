Из-за сильных обстрелов эвакуация раненых задержалась, и Стадный провел с турникетами на теле десять часов вместо допустимых двух.

Боец 28-й отдельной механизированной бригады из Одессы Игорь Стадный, получивший тяжелые ранения на фронте , оказался в тяжелом положении.

Об этом сообщает "Общественное" .

Несмотря на инвалидность, военнослужащего не увольняют из рядов ВСУ, а объявили в розыск по обвинению в самовольном оставлении части.

Ранение на передовой

Игорь Стадный пошел добровольцем в Вооруженные силы Украины уже на второй день после полномасштабного вторжения России. В бою под Александровкой его подразделение попало под сильный обстрел.

"Проблема заключалась в том, что, во-первых, мне прошила икроножная мышца. На вылет прошел обломок. Я не чувствую просто стопу. Обломок влетел еще в колено. Две официально подтвержденные контузии. Обломок влетел еще в руку сюда. Так он и остался здесь" , - рассказывает военный.

Длительное лечение за свой счет

Из-за сильных обстрелов эвакуация раненых задержалась, и Стадный провел с турникетами на теле десять часов вместо допустимых двух. Это привело к серьезным осложнениям, включая нарушение функции почек.

После госпитализации военный провел четыре месяца в больнице и три – в реабилитационном центре. В то же время выплаты от воинской части прекратились, и вся финансовая поддержка лечения легла на плечи семьи.

Непризнанная инвалидность и поиск справедливости

Игорь Стадный получил I группу инвалидности и был признан непригодным к военной службе. Однако увольнение из рядов армии затягивается, что лишает бойца права на пенсию.

«Мы не можем уволиться и даже получить пенсию, потому что, по документам, мужчину списали, но увольнения нет», — объясняет жена военного.

Ситуация усложнилась, когда семью посетили правоохранители. Согласно их документам, Игорь Стадный находится в розыске за самовольное оставление части.

Судебное решение и игнорирование командования

Семья обратилась в суд. Суд обязал воинскую часть выплатить задолженность по зарплате и отменить приказ о розыске.

«Апелляционная попытка обжаловать это решение провалилась. Пока оно должно быть выполнено», — комментирует адвокат Анастасия Комар.

Однако командование части игнорирует судебное определение. Журналисты, пытавшиеся получить комментарий, ответа от бригады пока не получили.

Последние новости Украины:

"Подъехали зелени": суд вынес приговор мужчине, который информировал о местах нахождения ТЦК

Мужчина показал полиции фальшивое удостоверение по ТЦК: суд назначил наказание

Мужчина отказался от мобилизации, считая ТЦК незаконными: суд разобрался с этим вопросом