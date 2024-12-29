В Карпатах будет немного холоднее, с температурой от -1°C до -7°C ночью.

Зимняя атмосфера на Новый год будет только в Карпатах, а в других регионах Украины снег будет маловероятным.

Как рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха в комментарии для « Фактов ICTV », подробный прогноз на январь 2025 года говорит о том, что снег в Украине будет редким явлением. Однако Карпаты станут единственным регионом, где зимняя погода действительно напомнит о себе.

Погода на выходные: 28-29 декабря

В эти дни будет без осадков, но облачную погоду с частыми туманами стоит ожидать. В субботу в западных, а также в Черкасской, Винницкой и северных областях возможны густые туманы и слабый гололед. Водители должны быть осторожными, поскольку на дорогах на западе может образоваться гололед.

Температуры в этот период будут колебаться от -2 до +4°C. В Карпатах будет немного холоднее, с температурой от -1°C до -7°C ночью. Ветер северный с переходом на юго-западный, скоростью до 10 м/с.

Погода с понедельника, 30 декабря

С 30 декабря атмосферное давление снижается, а ветер усиливается до умеренного (5-10 м/с). Однако до 31 декабря и 1 января последние регионы останутся без существенных осадков. Температура в течение 30 декабря ночью будет колебаться от -1 до +4°C, а днем ​​на юго-западе и в Крыму может подняться до +6°C.

Прогноз на Новый год 2025

В новогоднюю ночь в Украине снег будет только в некоторых регионах. Как отметила Наталья Птуха, небольшой мокрый снег возможен в северных, восточных регионах, а также в Волынской, Ровенской, Полтавской и Днепропетровской областях 31 декабря и 1 января. В других регионах осадков глаза не ожидаются.

Максимальная температура ночью на Новый год будет от +3°C до -3°C, а днем ​​31 декабря - от 0°C до +6°C. На юге страны температура может подняться до +9°C. 1 января температура днем ​​снова повысится, по всей территории Украины до +3-8°C, а на юге и в Карпатах до +11°C.

В Карпатах зима остается: днем ​​температура будет около 0°C, а ночью будет колебаться от -2°C до -7°C, с постоянным классическим снежным покровом.

Первая декада января 2025 года

В первую декаду января температура будет на 1,5-2°C выше нормы, а осадки ожидаются в пределах нормы. С 4 января в Украине начнется смена синоптических условий с атмосферными фронтами, которые приносят мокрый снег и дождь. 5-6 января в южных зонах будет дождь, а в остальной территории - мокрый снег.

Температуры в первые дни января будут колебаться от 0 до +5°C ночью, а днем ​​от +3°C до +9°C. С 4 по 6 января возможно кратковременное понижение температуры до -3°C днем, ночью - до +3°C.

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