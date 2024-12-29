Согласно украинскому законодательству, повестка , отправленная по электронной почте, не считается должным образом врученной.

Об этом на портале "Юристи.UA" отмечает адвокат Юрий Айвазян.

Кроме того, гражданин имеет право не являться в Территориальный центр комплектования (ТЦК) по такой повестке, и его нельзя привлечь к административной ответственности.

Как должно происходить вручение повестки?

В Украине идет процесс оповещения военнообязанных граждан из-за повесток. Как отметил адвокат, "повестка должна быть вручена лично уполномоченным лицом или отправлена ​​в адрес гражданина заказным письмом".

Айвазян также разъяснил, когда повестки могут быть признаны незаконными.

Законна ли повестка, отправленная по электронной почте?

«Повестка, отправленная по электронной почте, не признана должным образом врученной», — объяснил юрист гражданину, получившему такую ​​повестку.

Также Politeka писала , что работники Территориального управления Государственного бюро расследований (ДБР) обнаружили факт коррупции среди сотрудников Одесского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Они останавливали мужчин на блокпостах, требовали денег за отсрочку от мобилизации и угрожали насилием в случае отказа.