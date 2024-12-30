Как только тарифы поднимут до рыночного уровня, долги за газ вырастут с нынешних 100 миллиардов до 150 миллиардов гривен.

Долги за жилищно-коммунальные услуги в Украине достигли критических масштабов, и дальнейшее повышение тарифов в 2025 году только усугубит проблему.

Об этом заявил глава "Союза потребителей коммунальных услуг" Олег Попенко.

По словам эксперта, общая задолженность по теплу составляет около 90 миллиардов гривен. Это учитывает ситуацию на оккупированных территориях и незаконные платежи, выставляемые по всей стране. Долги за газ отдельно оцениваются более чем в 60 миллиардов гривен, хотя некоторые источники называют цифру в 100 миллиардов.

Попенко прогнозирует, что с повышением тарифов на рыночный уровень долги за газ могут вырасти до 150 миллиардов гривен. Эксперт отмечает, что сейчас 80% населения не способны оплачивать даже действующие тарифы.

По словам Попенко, в 2025 году ожидается существенное повышение тарифов на все коммунальные услуги.

Если сейчас семья, проживающая в квартире площадью 50 квадратных метров, оплачивает отопление около 2500 гривен, то после повышения эта сумма вырастет до 5000 гривен. В то же время рост зарплат в ближайшие 2–3 года не прогнозируется.

Ситуацию усложняет планируемое сокращение финансирования субсидий в 2025 году на 5 миллиардов гривен. По оценкам эксперта это может заставить украинцев продавать имущество, чтобы оплатить счета за коммунальные услуги.

"В итоге мы получим ситуацию, когда украинцы будут платить за коммунальные услуги по уровню, похожему на Германию, но при этом будут получать в разы меньшие зарплаты", - резюмировал Попенко.

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