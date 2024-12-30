Тем, кто этого не хочет делать, нужно обратиться в налоговую с соответствующей просьбой.

В Украине идет восстановление государственных реестров после масштабной хакерской атаки.

Однако с 1 января физические лица – предприниматели (ФЛП) будут обязаны уплачивать обязательные налоги, в частности, единый социальный взнос (ЕСВ) и военный сбор.

Из-за временной недоступности государственных реестров, закрытие ФЛП пока невозможно. На горячей линии Министерства юстиции рекомендуют в такой ситуации обратиться в Налоговую службу с официальным обращением. В нем необходимо:

сослаться на постановление Кабинета Министров №1445 о неисправности реестров;

отметить, что из-за технических проблем вы не смогли закрыть ФЛП;

попросить прекратить начисление налогов.

По последним данным, более четверти украинских ФЛП планирует закрыться. В частности, 7% предпринимателей намерены это сделать до конца 2024 года. Основными причинами являются:

повышение налогов (указали около двух третей опрошенных);

проблемы в бизнесе (только 20% опрошенных).

На сегодняшний день наблюдается тенденция: на каждый открытый ФЛП приходится два закрытых. Кроме того, значительная часть ФЛП остается "спящими", то есть не ведет активную деятельность, но продолжает фигурировать в Едином государственном реестре.

С 1 января 2025 года все ФЛПы обязаны платить единый социальный взнос, даже если предпринимательская деятельность не приносит доходов. Размер ЕСВ составляет 22% от минимальной заработной платы. Поскольку ее уровень в 2025 году остается на уровне 8000 грн, сумма ЕСВ будет составлять 1760 грн в месяц .

Чтобы избежать лишних расходов и проблем с налоговыми органами, советуем своевременно обращаться в Налоговую службу или юристы, если возникают трудности с закрытием ФЛП.

Источник: OBOZ.UA

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