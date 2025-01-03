Существенное уменьшение урожая яблок в Украине, а также некоторых крупных европейских странах привело к ситуации, когда объемы доступной продукции на рынке сильно сократились.

В сезоне 2023-2024 цены на яблоки в Украине и Европе переживают небывалый рост.

По словам Владимира Гуржия, руководителя USPA Fruit, повышение стоимости этого продукта обусловлено двумя основными группами причин – локальными и глобальными. Они всегда имели значение, но в этом году их влияние приобрело особую силу.

Одной из основных причин повышения цен является существенное снижение урожая яблок в Украине, а также в некоторых крупных европейских странах. Это значительно сокращает объем доступной продукции на рынке. В частности, высокие цены на используемое для переработки техническое яблоко дополнительно давят на свежий сегмент рынка, говорит эксперт.

"У производителя появился очень хороший план Б – продать урожай по нормальной цене в переработку, – объяснил Гуржий. – Поэтому многие садоводы в этом сезоне выбрали тактику ожидания. Их массовая неготовность отгружать яблоко одновременно со сбором урожая в свою очередь также вызвало повышение цены и как результат – отложенный спрос».

А вот глобальная причина удорожания яблок – уменьшение урожая в Европе и сложности, возникшие на мировом рынке сокового концентрата. Среди основных проблем – климатические катастрофы в Бразилии, крупнейшем производителе апельсинового концентрата. Негативные погодные условия привели к развитию вредителей и болезней, что значительно снизило объемы сбора апельсинов. Это, в свою очередь, повысило цены на апельсиновый концентрат, а также повлекло за собой удорожание яблочного сока.

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