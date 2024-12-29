Украинцам рассказали, возможен ли обстрел на Новый год и есть ли реальная угроза удара "Орешником".

Враг имеет ресурс для массированных атак по Украине с применением ракет и дронов, поэтому не исключен очередной удар, который может произойти в новогоднюю ночь.

Как считает руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, после ракетных обстрелов Украины на Рождество у врага осталось запасов на две масштабные атаки.

Также враг накапливает, и у него есть помощь от КНДР.

"Я думаю, что они готовятся одну (масштабную атаку – ред.) осуществить ближе к Новому году. Или даже в новогоднюю ночь. И вторая будет через 7-10 дней после Нового года", - делится мнением Мусиенко.

Военный эксперт Владислав Селезнев тоже не исключает возможность масштабной атаки врага, РФ по-прежнему прибегала к атакам "Шахедами" и ракетами во время новогодних праздников.

По словам эксперта, пока нет данных, что на территории Капустиного Яра находится большое количество ракет "Орешник".

"Они там если там и есть, то фактически в единичных экземплярах. Поэтому такие объявления воздушной тревоги – это просто шаги на опережение, предупреждение в связи с тем, что мониторится активность там и выдается ответный сигнал", - добавил Мусиенко.

Источник: РБК.

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