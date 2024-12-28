В Украине продолжается военное положение и мобилизация, требующая от всех военнообязанных мужчин от 18 до 60 лет состоять на учете в территориальных центрах комплектования.

Стало известно, кого с 1 января в первую очередь отправят служить.

С 1 января 2025 года мобилизация в первую очередь будет относиться к тем, кто не имеет документов, подтверждающих отсрочку или бронирование, при условии, что они признаны годными к службе по решению военно-врачебной комиссии.

В Украине мобилизация имеет разные правила для разных возрастных категорий военнообязанных мужчин. Сначала мобилизация касается юношей старше 18 лет, но только при наличии военного опыта, например службы в армии или прохождения военной кафедры во время обучения в университете. Если же этих условий нет, то мобилизация до 25 лет незаконна — такие лица могут быть призваны только по контракту.

Относительно мужчин в возрасте от 25 до 60 лет, мобилизация возможна даже без боевого опыта при условии, что они признаны "пригодными" или "ограниченно пригодными" по результатам комиссии. Однако следует отметить, что статус "ограниченно пригодный" больше не действует, и все его владельцы должны пройти повторную медицинскую комиссию до 4 февраля 2025 года.

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