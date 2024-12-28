План-график был опубликован на официальном вебсайте ДПС и включает в себя документы, которые будут обновляться ежемесячно.

Государственная налоговая служба (ГНС) обнародовала план-график проведения документальных плановых проверок налогоплательщиков на 2025 год.

План касается проверок физических лиц и налогов, таких как НДФЛ, ВЗ и ЕСВ.

План-график был опубликован на официальном вебсайте ДПС и включает в себя документы, которые будут обновляться ежемесячно. Согласно этому плану, проверки будут проводиться по следующим разделам:

Раздел I – проверки юридических лиц, запланированных на 24 декабря 2024 (.xlsx).

– проверки юридических лиц, запланированных на 24 декабря 2024 (.xlsx). Раздел II – проверки финансовых учреждений и представительств нерезидентов (xlsx).

– проверки финансовых учреждений и представительств нерезидентов (xlsx). Раздел ІІІ – проверки физических лиц, запланированные на 2025 год (.xlsx).

– проверки физических лиц, запланированные на 2025 год (.xlsx). Раздел IV – проверки юридических лиц относительно правильности начисления, полноты и своевременности уплаты НДФЛ, военного сбора и ЕСВ.

Согласно Разделу III, налоговики планируют проверить:

2556 физических лиц I группы, чей годовой доход не превышает 20 млн грн;

145 человек ІІ группы с доходом от 20 до 100 млн грн;

31 физическое лицо ІІІ группы, чей доход превышает 100 млн грн.

В разделе IV налоговики сосредоточат внимание на проверках юридических лиц относительно правильности исчисления налогов, военного сбора и ЕСВ в следующих категориях:

4 больших плательщика (более 250 работников);

240 средних плательщиков (от 50 до 250 работников);

404 малых плательщика (менее 50 работников).

Этот план-график определяет основные направления проверок, а также объем налогоплательщиков, которые они коснутся в 2025 году.

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