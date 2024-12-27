Часто в ТЦК обращаются мужчины, у которых есть основания для отсрочки или бронирования, но все равно получают повестки.

В Украине продолжается мобилизация, и для улучшения процесса власти начали посылать повестки военнообязанным гражданам по почте, однако, несмотря на нововведения, значительных изменений в темпах мобилизации пока не отмечено.

Как пояснил Олег Коротченко для 24-го канала, начальник административного отдела одного из киевских территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), основной проблемой являются многочисленные ошибки в процессе оповещения.

Часто в ТЦК обращаются мужчины, у которых есть основания для отсрочки или бронирования, но все равно получают повестки. Также зафиксированы случаи, когда повестки были вручены лицам с инвалидностью или уже имеющим подтвержденную бронь. Это свидетельствует о необходимости усовершенствования системы учета.

Процесс вручения повесток через почту предполагает отправку заказных писем, которые должны быть получены исключительно адресатом. Если получатель отсутствует, работник почты обязан связаться с ним или сообщить о наличии письма. Такой механизм призван повысить эффективность информирования граждан об их обязанностях. Однако, как отмечают в ТЦК, это новшество не решило всех проблем, связанных с мобилизацией.

Также Politeka писала о том, что в Полтавской области суд вынес приговор мужчине, проигнорировавшему боевую повестку, объясняя это страхом перед смертью на войне.

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