На территорию страны влияет антициклон, обеспечивающий сухую погоду до 1-2 января.

Первые дни 2025 года принесут стабильную погоду без значительных изменений , однако уже с 3 января в Украину начнут поступать атмосферные фронты, которые могут вызвать осадки.

Об этом в комментарии «Погода УНИАН» сообщила синоптикиня Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха.

По ее словам, в канун Нового года, начиная с 27 декабря, на территорию страны влияет антициклон, обеспечивающий сухую погоду до 1-2 января. Однако с 3 января синоптическая ситуация изменится — ожидается поступление фронтов с северо-запада.

"Это может повлечь за собой незначительные осадки. Есть вероятность снега, но точные прогнозы будут уточняться", — отметила синоптикиня.

Погода на Рождество

Как ранее сообщал УНИАН, 25 декабря, на католическое Рождество, осадки постепенно прекратятся. Однако в ночные часы в западных местах возможен небольшой мокрый снег.

Сегодня влияние атмосферного фронта, который накануне задел правобережную часть Украины, постепенно ослабляется. Антициклон с северо-запада вытесняет фронт, обеспечивая преимущественно сухую погоду на большей части страны.

Также Politeka писала о том, что энергетическая ситуация в Украине зимой 2024-2025 годов обещает быть чрезвычайно сложной, в частности из-за дефицита электроэнергии и возможности отключения света.

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