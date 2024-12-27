В Украине почти три года продолжается полномасштабное вторжение россии, сопровождаемое общей мобилизацией - в то же время существуют категории граждан, не подлежащих военному призыву.

С 1 января 2025 г. стали известны новые условия, по которым некоторые граждане не будут подлежать мобилизации.

В частности, в ряды Вооруженных сил не мобилизуют женщин и студентов, однако это возможно только при определенных условиях. В Украине призывной возраст установлен с 18 до 60 лет, однако граждане младше 25 лет могут быть привлечены к службе исключительно на добровольной основе.

В то же время мужчин в возрасте 18–25 лет, имеющих статус военнообязанных из-за обретенной военной специальности в учебном заведении, могут призвать на службу.

К категориям граждан, не подлежащих мобилизации, относятся:

лица, имеющие отсрочку по законным основаниям;

работники, забронированные на рабочих местах;

граждане, непригодные к службе по состоянию здоровья (подтверждены результатами ВЛК);

те, кто исключен из военного учета по другим причинам (достижение 60-летнего возраста, получение гражданства другой страны, а также из-за смерти или пропажи без вести).

Напомним, во время всеобщей мобилизации граждане Украины обязаны иметь при себе военно-учетный документ. Поскольку представители территориальных центров комплектования (ТЦК и СП) полицейские и пограничники могут их проверить.

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