И хотя многие считают, что имущество нужно разделять поровну, это касается далеко не всех активов семьи.

Один из самых эффективных способов защиты своих интересов при создании семьи — заключение брачного договора.

В Восточном межрегиональном управлении Министерства юстиции рассказали, что делать, если такого документа нет.

Что не поделится поровну во время развода

В Восточном межрегиональном управлении Министерства юстиции разъяснили, что имущество не подлежит разделу супругов в случае расторжения брака.

Развод — это юридический процесс прекращения брачной связи, в ходе которого решаются ключевые вопросы: раздел общего имущества, опека над детьми, уплата алиментов и т.д. Нередко именно раздел имущества становится причиной конфликтов между бывшими партнерами. И хотя многие считают, что имущество нужно разделять поровну, это касается далеко не всех активов семьи.

Имущество, не подлежащее распределению

Согласно законодательству Украины, все, что было приобретено во время брака, является общей собственностью, даже если один из партнеров не принимал участия в заработке на него. В то же время есть исключение. Не подлежит разделу:

Имущество, полученное в брак. Все, что принадлежало одному из супругов к официальному заключению брака, остается его личной собственностью.

Наследие и подарки. Вещи, полученные путем наследования или дарения, не входят в общую собственность.

Приватизированное имущество. Жилье или земля, приобретенные в результате приватизации, остаются в собственности того, кто их получил.

Страховые выплаты. Суммы, полученные по договорам жизненного или медицинского страхования.

Личные расходы. Имущество, приобретенное за собственные средства одного из супругов.

Индивидуальные вещи. Сюда входят предметы личного использования.

Компенсации. Выплаты за повреждение вредоносного имущества, моральная компенсация.

Премии и награды. Если эти активы были получены за личные награды. Тем не менее, суд может признать право другого партнера на долю, если будет доказан его значительный вклад в достижение этих результатов.

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