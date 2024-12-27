Украинцам объяснили, для чего вводятся лимиты и кого они затронут уже сейчас.

В декабре этого года крупнейшие украинские банки подписали меморандум, предусматривающий снижение лимитов на денежные переводы для клиентов.

Целью этого решения является борьба с "дроп-схемами" и приведение украинского законодательства в соответствие со стандартами Евросоюза.

С 1 октября Национальный банк Украины (НБУ) установил ограничения на переводы с карты на карту (P2P) в размере до 150 тысяч гривен в месяц. Новый меморандум расширяет эти ограничения на операции через систему IBAN. , Ассоциацией украинских банков (АУБ) и поддержанный НБУ.

Несмотря на новые правила, клиенты стали обходить ограничения, используя международные счета IBAN для осуществления переводов. Теперь меморандум усиливает регулирование и распространяет лимиты на переводы через IBAN.

Категоризация клиентов и новые лимиты

Банки начнут классифицировать клиентов на три категории риска: низкий, средний и высокий. Главными критериями есть подтверждение происхождения средств и соответствующие документы.

Для клиентов без подтверждающих документов автоматически устанавливается лимит на переводы в 50 тысяч гривен в месяц.

Для клиентов с низким и средним уровнем риска устанавливаются следующие лимиты:

150 тысяч гривен с 1 февраля 2025;

100 тысяч гривен с 1 июня 2025 года.

Лимит охватывает все исходящие переводы в гривнах и иностранной валюте как в Украине, так и за рубежом. Даже перевод средств между собственными счетами в разных банках будет учитываться. Исключением остаются переводы между счетами внутри одного банка.

Увеличение лимитов при подтверждении доходов

Клиенты, желающие превысить установленный лимит, должны предоставить документы о происхождении средств. Лимит может быть увеличен в соответствии с подтвержденными доходами. К примеру, если действует лимит в 100 тысяч гривен, а клиент предоставил справку об официальном заработке в 120 тысяч гривен, лимит увеличивается на эту сумму.

В список документов для подтверждения доходов входят:

справки ОК-5 или ОК-7 из Пенсионного фонда;

Налоговые декларации для ФЛП и физических лиц;

Зарплатные сведения;

Документы, подтверждающие волонтерскую деятельность.

Проверки ФЛП и бизнеса

Вновь созданные ФЛПы (первые шесть месяцев деятельности) будут тщательно проверяться. Признаки рисковых операций включают резкое увеличение платежей, дробление транзакций и нетипичную активность.

Для бизнеса меморандум повышает требования к организации платежей, ведению учета и предоставлению подтверждений для снятия наличных денег.

Лимиты в платежных системах и расчеты за границей

Ограничения работают и для платежных систем RozetkaPay и NovaPay. Также с 10 сентября 2024 года НБУ установил лимит в 100 тысяч гривен в месяц для карточных расчетов за рубежом.

Иностранную валюту можно купить без дополнительных документов на сумму до 50 тысяч гривен в месяц. Однако для предприятий есть возможность покупать валюту на командировочные расходы, при условии предоставления подтверждающих документов.

Доходы за границей и налогообложение

Счета в иностранных банках и доходы до 250 тысяч долларов временно не облагаются налогом из-за военного положения, но большие суммы подлежат дополнительному контролю.

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