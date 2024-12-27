Украинцев, выехавших за границу, подстерегают финансовые неприятности - об этом предупредили в частности пенсионеров.

Украинские пенсионеры все чаще сталкиваются с проблемой прекращения выплат пенсий от государства – особенно это касается тех, кто находится за границей.

Украинцам объяснили, что тех, кто выехал за границу, подстерегают финансовые неприятности.

На вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины (ПФУ) уже давно доступны разные сервисы, позволяющие дистанционно решать вопросы назначения, перерасчета или продления выплат. Для лиц, покинувших страну после 24 февраля 2022 года, а также для внутренне перемещенных лиц правила удлинения и возобновления пенсий были уточнены и частично упрощены.

Однако правила продления страховых выплат по инвалидности остаются отличными. Идентификация, используемая для продления пенсий, не распространяется на выплаты регресса. Хотя обе выплаты теперь администрируются ПФУ, регрессные выплаты, связанные с несчастными случаями на производстве или профессиональными заболеваниями, перешли в управление фонда только в 2023 году.

Это создает правовой пробел, особенно для тех, кто оказался за границей. Для возобновления таких выплат необходимо либо изменять законодательство, либо обращаться в суд.

Важные изменения были внесены в Закон «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» в апреле 2024 года. Они позволяют продолжать выплату пенсий временно уехавшим за пределы Украины. Однако в законодательстве о социальном страховании подобной ясности нет. Согласно действующим нормам, страховые выплаты по инвалидности должны осуществляться исключительно на территории Украины.

Что касается лиц, выехавших за границу на постоянное место жительства, закон прямо запрещает им получать пенсии или регрессные выплаты, если иное не предусмотрено международными соглашениями.

Источник: На пенсии.

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