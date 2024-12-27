В последнюю неделю 2024 года наличный рынок может активизироваться и удивит украинцев.

В ближайшие дни украинские банки и обменники могут снизить курс наличного доллара.

Ежедневные колебания курса ожидаются незначительными: до 0,1-0,2 грн. в банках и до 0,3 грн. в обменниках. За неделю изменения не превысят 1-1,5%.

Эксперт Тарас Лесовой отметил, что в последнюю неделю наличный рынок может активизироваться. Это связано с получением гражданами годовых премий и бонусов, которые могут конвертировать в иностранную валюту для защиты от инфляции.

"В то же время на рынке и заметным станет предложение, ведь часть граждан будет сбывать валюту, чтобы приобрести рождественские и новогодние подарки (к тому же продлится период скидок в ТЦ). Поэтому можем прогнозировать, что на наличном рынке соотношение спроса и предложения будет соразмерным, поэтому не стоит ожидать слишком стремительных курсовых движений", – отметил он.

В свою очередь исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин прогнозирует, что к концу 2025 года курс доллара в Украине может вырасти до 47,5 грн. А к концу 2024 года он может достичь отметки 42 грн.

Эксперт напомнил: в госбюджет Украины на 2025 год курс доллара заложен на среднегодовом уровне 45 грн. "Это значит, что в этом году мы будем заканчивать примерно на уровне курса около 42 грн. А следующий год мы будем заканчивать на курсе 47 плюс. Может, 47 с половиной", – объяснил экономист.

Источник: OBOZ.UA.

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