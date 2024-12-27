Церковный праздник 28 декабря по старому стилю - день памяти святителя Стефана, исповедника и архиепископа Сурожского.
В народном календаре 28 декабря называют Рождественский мясоед.
В праздник 28 декабря можно пойти в церковь или помолиться дома, собрав семьей и попросить у Бога и святых укрепления в вере, сил, чтобы вынести жизненные проблемы, здоровья для родных и мира.
Этот церковный праздник 28 декабря нужно проводить время с близкими, вместе трудиться и отдыхать.
Также можно пригласить в дом гостей, на стол нужно поставить блюда из мяса, по этой причине народный праздник получил название Рождественский мясоед.
Принято чествовать пожилых родственников и дарить им подарки, такие как сладости и теплые вещи.
По народным поверьям, если 28 декабря загадать всей семьей желание - оно обязательно сбудется.
Что нельзя делать 28 декабря, день есть ряд запретов:
запрещено ругаться, особенно с родными и близкими;
нельзя в помощи людям старшего возраста.
По народным приметам 28 декабря женщинам не следует заниматься тестом и выпеканием, не стоит занимать деньги.
Считается, что в этот день нельзя открывать окна, ведь через них могут "уйти" счастье и благополучие.
Приметы 28 декабря:
Раньше говорили, что погода в этот день расскажет о мартовской.
Северный ветер 28 декабря - наступают сильные морозы.
На деревьях иней - ожидается год урожайным овсом.
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