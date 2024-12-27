28 декабря по новому церковному календарю православные чтят память 20 тысяч мучеников из Никомидии.

Церковный праздник 28 декабря по старому стилю - день памяти святителя Стефана, исповедника и архиепископа Сурожского.

В народном календаре 28 декабря называют Рождественский мясоед.

В праздник 28 декабря можно пойти в церковь или помолиться дома, собрав семьей и попросить у Бога и святых укрепления в вере, сил, чтобы вынести жизненные проблемы, здоровья для родных и мира.

Этот церковный праздник 28 декабря нужно проводить время с близкими, вместе трудиться и отдыхать.

Также можно пригласить в дом гостей, на стол нужно поставить блюда из мяса, по этой причине народный праздник получил название Рождественский мясоед.

Принято чествовать пожилых родственников и дарить им подарки, такие как сладости и теплые вещи.

По народным поверьям, если 28 декабря загадать всей семьей желание - оно обязательно сбудется.

Что нельзя делать 28 декабря, день есть ряд запретов:

запрещено ругаться, особенно с родными и близкими;

нельзя в помощи людям старшего возраста.

По народным приметам 28 декабря женщинам не следует заниматься тестом и выпеканием, не стоит занимать деньги.

Считается, что в этот день нельзя открывать окна, ведь через них могут "уйти" счастье и благополучие.

Приметы 28 декабря:

Раньше говорили, что погода в этот день расскажет о мартовской.

Северный ветер 28 декабря - наступают сильные морозы.

На деревьях иней - ожидается год урожайным овсом.

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