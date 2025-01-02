Также бесплатно и без направления можно обратиться к специалистам первичной медицинской помощи и в случаях неотложных состояний.

С 1 января 2025 г. в Украине вступает в силу постановление, согласно которому пациенты, которые обращаются к врачу без направления от семейного или специализированного врача, должны оплачивать медицинские услуги.

Эти изменения предусмотрены постановлением Кабинета Министров №781, принятым в июле 2024 года.

Какие услуги станут платными?

Согласно постановлению, с 2025 года платные услуги будут в следующих случаях:

Отсутствие направления от семейного врача (по уведомлению, когда направление не требуется согласно законодательству).

Обслуживание в медицинских учреждениях по договорам с юридическими лицами.

Медицинские услуги, не покрываемые Программой медицинских гарантий (ПМГ).

Лечение заболеваний, не относящихся к прикрепленному контингенту больниц сектора безопасности и обороны или Государственного управления делами.

Отдельно определено, что пациенты не должны платить за дополнительные услуги. С 1 января они смогут покрывать расходы по месту жительства, если это обусловлено их желанием, а не состоянием здоровья. Также производится оплата за выбор врача для специализированной помощи в стационарных условиях и за комфортные условия пребывания в палатах.

Бесплатные услуги, которые остаются доступными

Больничная помощь, входящая в Программу медицинских гарантий, останется бесплатной. Однако для некоторых услуг, даже в рамках ПМГ, потребуется направление.

Также бесплатно и без направления можно обратиться к специалистам первичной медицинской помощи и в случаях неотложных состояний. К таким специалистам отмечаются:

акушер-гинеколог,

психиатр,

нарколог,

стоматолог,

педиатр,

фтизиатр,

врач, наблюдающий за пациентом с хроническим заболеванием.

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