С 1 января 2025 г. в Украине вступает в силу постановление, согласно которому пациенты, которые обращаются к врачу без направления от семейного или специализированного врача, должны оплачивать медицинские услуги.
Эти изменения предусмотрены постановлением Кабинета Министров №781, принятым в июле 2024 года.
Какие услуги станут платными?
Согласно постановлению, с 2025 года платные услуги будут в следующих случаях:
Отсутствие направления от семейного врача (по уведомлению, когда направление не требуется согласно законодательству).
Обслуживание в медицинских учреждениях по договорам с юридическими лицами.
Медицинские услуги, не покрываемые Программой медицинских гарантий (ПМГ).
Лечение заболеваний, не относящихся к прикрепленному контингенту больниц сектора безопасности и обороны или Государственного управления делами.
Отдельно определено, что пациенты не должны платить за дополнительные услуги. С 1 января они смогут покрывать расходы по месту жительства, если это обусловлено их желанием, а не состоянием здоровья. Также производится оплата за выбор врача для специализированной помощи в стационарных условиях и за комфортные условия пребывания в палатах.
Бесплатные услуги, которые остаются доступными
Больничная помощь, входящая в Программу медицинских гарантий, останется бесплатной. Однако для некоторых услуг, даже в рамках ПМГ, потребуется направление.
Также бесплатно и без направления можно обратиться к специалистам первичной медицинской помощи и в случаях неотложных состояний. К таким специалистам отмечаются:
акушер-гинеколог,
психиатр,
нарколог,
стоматолог,
педиатр,
фтизиатр,
врач, наблюдающий за пациентом с хроническим заболеванием.
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