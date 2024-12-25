Это означает, что хотя ставки остаются стабильными, вкладчики могут ожидать бонусы от банков в виде повышения ставок или увеличения процентов на карточных остатках.

Несмотря на высокую инфляцию , гривневые депозиты для физических лиц сохраняют свою популярность, однако после повышения военного сбора с 1,5 до 5% украинские вкладчики могут изменять параметры, выбирая долгосрочные депозиты вместо краткосрочных.

Эксперт Дмитрий Замотаев, директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка , в интервью за 24 канала отметил, что после повышения налогов большинство вкладчиков, ранее выбиравших короткие сроки, окажутся перед выбором. Доходность краткосрочных депозитов уменьшается, что может повлиять на их привлекательность.

Также доходы от таких депозитов могут не покрывать инфляционные риски.

Зато долгосрочные депозиты (от одного года) могут приносить доход до 13% с возможностью достижения ставок на уровнях 14-15% годовых. Кроме того, по прогнозам НБУ, во второй половине 2025 инфляция снизится до 7%. Замотаев также подчеркивает, что вложение сроком от года может принести пассивный доход 3-4%.

Перспективы депозитного рынка в 2024 году

Замотаев говорит, что последняя неделя 2024 года не будет слишком сенсационной, продолжится конкуренция банков за новых клиентов. Это означает, что хотя ставки остаются стабильными, вкладчики могут ожидать бонусы от банков в виде повышения ставок или увеличения процентов на карточных остатках.

Ситуация в депозитном секторе остается положительной: в ноябре количество новых вкладчиков выросло на 5%, а в декабре прирост может составить 3-5%.

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