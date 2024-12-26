Проект станет основным шагом для развития соответствующей культуры содержания животных и обеспечит большую защиту от инфекционных заболеваний.

Украина готовится к запуску Единого государственного реестра домашних животных — проекту, который должен предотвратить распространение опасных заболеваний, гармонизировать украинское законодательство с европейским и способствовать формированию культуры соответствующего отношения к животным.

Об этом сообщает ТСН.

Что это даст?

В реестре хранятся данные о животном: его кличка, описание, вакцинация и стерилизация, контактные данные владельцев. Это поможет эффективно контролировать состояние здоровья животных, а также их количество. Проект имеет несколько преимуществ:

Безопасность : поможет предотвратить распространение болезней, таких как бешенство.

Удобство владельцев : возможность восстановления документов или поиск животного.

Евроинтеграция : соответствие требованиям ЕС по регистрации и чипированию домашних животных.

Регистрация будет добровольной и бесплатной, а после введения ветеринарного паспорта в "Действия" путешествия с животными в Украине станут проще.

Этапы запуска реестра

Реестр запустят в два этапа:

Авторизация ветеринарных заведений — процесс уже стартует, клиники подают заявки в Госпродпотребслужбу.

Регистрация животных – второй этап начинается после официального объявления.

Проект станет основным шагом для развития соответствующей культуры содержания животных и обеспечит большую защиту от инфекционных заболеваний.

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