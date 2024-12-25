26 декабря (8 января по старому стилю) - праздник Собор Пресвятой Богородицы, в этот день восхваляют и благодарят Богоматерь, родившую Иисуса Христа.

Вспоминают также 26 декабря святых, которые принимали участие в спасении Девы Марии и Младенца.

В народном календаре 26 декабря называли "Бабьи каши".

Собор Пресвятой Богородицы в народе называли "Бабьи каши" по причине того, что раньше было принято ходить будущим мамам в гости к бабам.

Беременные приносили кашу, сладости и вместе молились о здоровье будущего ребенка.

Также 26 декабря важно сделать хотя бы одно светлое дело - так вы отпугаете темные силы.

На Собор Пресвятой Богородицы 26 декабря хорошо пойти в храм на службу, если нет такой возможности - можно помолиться дома.

У Девы Марии просят защитить от любых бед и невзгод, молятся о мире в семье и на земле, любви, об исцелении и о здоровье детей и близких, а также обращаются со словами благодарности.

Народные приметы на праздник 26 декабря:

После заката 26 декабря небо краснеет – это к сильным морозам.

Дует северный ветер 26 декабря – ждите холода.

Синицы чирикают – к заморозкам ночью.

Утром 26 декабря ясно и солнечно – будет хороший урожай проса.

За окном мороз и снег – к холодному лету.

Последние новости Украины:

Новый удар по карманам ждет украинцев: в 2025 году Интернет снова может подорожать, детали.

Украина рискует остаться без воды и отопления: коммунальные предприятия призывают к повышению тарифов.

Украинцев готовят к повышению тарифов: нардепы заговоры о новых суммах в платежках за свет.