26 декабря (8 января по старому стилю) - праздник Собор Пресвятой Богородицы, в этот день восхваляют и благодарят Богоматерь, родившую Иисуса Христа.
Вспоминают также 26 декабря святых, которые принимали участие в спасении Девы Марии и Младенца.
В народном календаре 26 декабря называли "Бабьи каши".
Собор Пресвятой Богородицы в народе называли "Бабьи каши" по причине того, что раньше было принято ходить будущим мамам в гости к бабам.
Беременные приносили кашу, сладости и вместе молились о здоровье будущего ребенка.
Также 26 декабря важно сделать хотя бы одно светлое дело - так вы отпугаете темные силы.
На Собор Пресвятой Богородицы 26 декабря хорошо пойти в храм на службу, если нет такой возможности - можно помолиться дома.
У Девы Марии просят защитить от любых бед и невзгод, молятся о мире в семье и на земле, любви, об исцелении и о здоровье детей и близких, а также обращаются со словами благодарности.
Народные приметы на праздник 26 декабря:
После заката 26 декабря небо краснеет – это к сильным морозам.
Дует северный ветер 26 декабря – ждите холода.
Синицы чирикают – к заморозкам ночью.
Утром 26 декабря ясно и солнечно – будет хороший урожай проса.
За окном мороз и снег – к холодному лету.
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