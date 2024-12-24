В Мукачевском районе полиция задержала двух человек, похитивших из номера гостиницы более 15 тысяч евро.
Об этом сообщила полиция Закарпатской области.
Инцидент произошел в селе Лалово, где один из пострадавших проинформировал правоохранителей об исчезновении сумки с большой суммой денег.
Как отметили в Полиции Закарпатской области, к стражам порядка обратился мужчина, который 21 декабря утром обнаружил свою сумку с 60 тысячами гривен и 15 тысячами евро, которую он оставил в номере. Выяснилось, что в ночное время в гостиничный номер проникли двое мужчин, которые украли средства и скрылись в неизвестном направлении.
Полицейские оперативно установили личности злоумышленников – 22 и 32 лет, жителей Мукачевского района. Они были задержаны на основании статьи 208 УПК Украины и помещены в изолятор временного содержания. Часть похищенных денег стражи порядка изъяли во время обысков.
По факту кражи возбуждено уголовное производство по части 4 статьи 185 Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.
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Инцидент произошел в августе, а приговор Измаильский горрайонный суд вынес 16 декабря.
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