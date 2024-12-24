Цены на мясо в Украине, как и многие другие продукты, традиционно повышаются перед праздниками, но уже после Нового года они вернутся к привычному уровню.

Такую информацию озвучил исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в эфире Национального телемарафона. Согласно прогнозу эксперта, мясо по сравнению с другими продуктами остается достаточно "комфортным" по цене, что, в свою очередь, объясняется низким уровнем доходов украинцев.

Чем богаче человек, тем больше он ест мясо и молочные продукты. Чем беднее - тем больше ест хлеба и картофеля. У нас, к сожалению, из-за падения реальных доходов в 2022 году огромное количество людей уехали из страны. А средний класс начал. активно экономить на еде. Он начал потихоньку сползать на дешевые продукты нашей продовольственной корзины", - подчеркнул эксперт.

Он объяснил, что из-за экономии на продуктах растет спрос на дешевые продукты, такие как хлеб, овощи и крупы, что приводит к увеличению их цен. Однако мясо будет оставаться относительно стабильным, а повышение цен на него будет кратковременным, связанным с приближающимися новогодними праздниками. В частности, это коснется таких товаров как копчености и колбасы.

По словам Пендзина, даже в условиях экономии украинцы хотят, чтобы их праздничный стол был разнообразным и мясо как традиционный ингредиент оставалось на нем. Поэтому спрос на него в период праздников будет высоким.

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