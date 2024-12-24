Если изменения будут введены, то в следующем году пенсионеров, как нынешних, так и будущих, ожидает много изменений.

Активно обсуждаются будущие изменения в пенсионной системе, и если они будут введены, пенсионеров, как нынешних, так и будущих, ожидают серьезных изменений в следующем году.

Рассмотрим основные нововведения, которые вступят в силу с 1 января 2025 году, и которые уже закреплены законодательно.

Увеличение стажа для выхода на пенсию

Одним из первых изменений станет увеличение требуемого стажа для получения пенсии по возрасту. С 2025 года, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, нужно будет уже 32 года стажа. Для этого достаточно 31 года стажа, однако это правило будет касаться как женщин, так и мужчин.

Уменьшение размера пенсий

Пенсии, превышающие 10 прожиточных минимумов (более 23 610 гривен) будут снижены. Это коснется преимущественно пенсионеров, получающих выплаты по специальным законам. Часть пенсии, превышающая указанную сумму, будет снижена на определенный процент к концу военного положения.

Списание средств с пенсионных карт

Существует вероятность, что некоторые внутри перемещенные лица могут потерять все средства на своих пенсионных карточках. Это касается двух категорий переселенцев:

Тех, кто не тратил средства со своей карты в Ощадбанке в течение последних 12 месяцев. Тех, кто не прошел идентификацию своей карты. В таких случаях не только прекратятся выплаты, но и с карточек будут списаны все начисленные, но не снятые или не потраченные средства.

Снижение пенсий и отмена надбавок

В период военного положения пенсионерам, не работающим и проживающим в чернобыльских зонах, будет предоставляться надбавка к пенсии в размере 2 361 гривна. Однако это касается только тех людей, которые жили или работали в этих зонах до 26 апреля 1986 года. Для выехавших с этих территорий после аварии на ЧАЭС или переехавших туда после этой даты такая доплата не будет начисляться.

Эти изменения станут важными моментами для пенсионеров, и их следует учитывать, чтобы планировать свое финансовое будущее.

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