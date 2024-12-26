Также эксперты оценили важность избегания мобинга и дискриминации, особенно в отношении людей с инвалидностью.

В Украине работники, получившие сверхурочную работу, получают оплату, что вдвое превышает их обычную почасовую ставку.

Это регулируется статьей 106 Кодекса законов о труде, пояснили специалисты Юго-Восточного межрегионального управления Государственной службы по вопросам труда.

Согласно законодательству, в Украине две основные системы оплаты труда, учитывающие сверхурочные часы: почасовая и сдельная. При почасовой оплате работа сверхурочно компенсируется двойной ставкой. Сдельная система предусматривает также повышение оплаты за работу после основного рабочего времени. В этом случае доплата за сверхурочные часы рассчитывается на основе тарифной ставки работника соответствующей квалификации, с дополнением 100% за каждый отработанный час сверх нормы.

Следует отметить, что сверхурочные часы не компенсируются предоставлением отгула.

Также эксперты оценили важность избегания мобинга и дискриминации, особенно в отношении людей с инвалидностью. Кроме того, работодатели должны обеспечивать равные права женщин и мужчин в трудовых отношениях и поддерживать психосоциальную помощь на рабочих местах.

Также Politeka писала о том, что неофициальное трудоустройство и выплата зарплаты в конвертах могут иметь существенные последствия для предпринимателей. Таким образом, согласно Кодексу законов о труде штрафы за нарушение трудовых норм могут достичь значительной суммы.

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